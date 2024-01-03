Диверсантов задержали за попытку поджога трансформаторной подстанции в Ярославле

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Двух диверсантов, пытавшихся поджечь трансформаторную подстанцию, задержали в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 18-летние Владимир и Мария по заданию из Украины вскрыли подстанцию на улице Мельничная в Ярославле, залили в неё бензин и подожгли. Огонь быстро потух, поэтому попытка поджога не удалась.
В телефонах задержанных были найдены переписки с украинскими кураторами, которые обещали заплатить 100 тысяч рублей за проделанную работу.
Молодые люди обвиняются по статья о совершении по предварительному сговору группой лиц диверсионных действий. За содеянное им грозил лишение свободы сроком до 20 лет.
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В телефонах задержанных были найдены переписки с украинскими кураторами, которые обещали заплатить 100 тысяч рублей за проделанную работу.
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Анастасия Чинкова