Глава «Союза отцов» Солёнов оценил идею надбавки многодетным пенсионерам

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что вводить для пенсионеров старше 70 лет допвыплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, нужно в зависимости от того, как они их воспитывали.