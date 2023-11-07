Глава «Союза отцов» Солёнов оценил идею надбавки многодетным пенсионерам

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что вводить для пенсионеров старше 70 лет допвыплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, нужно в зависимости от того, как они их воспитывали.
«У них могло быть в своё время трое детей, но как они занимались воспитанием и были вовлечены — это самый главный вопрос. Мало родить, надо воспитать, поднять и доказать, что родители были вовлечены в воспитание», — прокомментировал в беседе с RT Солёнов.
При этом, он назвал такую меру весьма положительной.
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Мелисса Тимофеева