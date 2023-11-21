Глава СПЧ Фадеев заявил об использовании Западом прав человека

Фото: istockphoto.com/Piotrekswat
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о том, что Запад использует доктрину прав человека для собственных корыстных целей, в частности, для достижения доминирования.
Это, считает Фадеев, и есть корень нынешнего глубокого кризиса.
Так, сегодня, 21 ноября, в Общественной палате Москвы открылась международная конференция к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.
До этого Валерий Фадеев призывал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.
Читайте также:
Глава СПЧ Фадеев обратится в СК из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости создания российских видеоигр
Глава СПЧ Фадеев призвал МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Киргизии
«Существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета других государств и обеспечения своего доминирования», — отметил в беседе с NEWS.ru Фадеев.
До этого Валерий Фадеев призывал создавать российские видеоигры, поскольку их запрет не принесёт нужных результатов.
Читайте также:
Глава СПЧ Фадеев обратится в СК из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
Глава СПЧ Фадеев заявил о необходимости создания российских видеоигр
Глава СПЧ Фадеев призвал МИД РФ защитить русскую пару, избитую в Киргизии
Мелисса Тимофеева