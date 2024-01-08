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Глава волгоградского МЧС пожелал жалующимся на него людям заболеть онкологией

Начальник ГУ МЧС Волгоградской области пожелал семьям жалобщиков заболеть раком
08 января 2024, 04:25
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин пожелал подчиненным, которые пожаловались на него в прокуратуру, чтобы у них «руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональный портал V1.ru.
Во время одного из селекторных совещаний в главке, как пишет портал мужчина, «похожий внешне и по голосу на Николая Любавина», выразил крайнее неудовольствие тем, что кто-то из его подчинённых пожаловался на шефа в прокуратуру. Он пожелал, чтобы у них отсохли руки, а их семьям — получить онкологические заболевания.



«Написали, что банк “Открытие” лоббировал, прокуратура проверку проводила. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает <...> Кто это писал <...> еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявил глава регионального МЧС прямо на камеру.


По словам сотрудников МЧС, речь может идти о выборе банка для зарплатного проекта с главным управлением по Волгоградской области. При этом журналистам V1.ru не удалось дозвониться ни Любавину, ни представителям пресс-службы регионального главка МЧС.

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#мчс
#онкология
#жалобы
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Немецкие фермеры пошли маршем на Берлин из-за отмены своих льгот
Известия: В Германии начались массовые протесты фермеров из-за отмены льгот
08 января 2024, 02:26

Фото: iStock/photosvit

Немецкие фермеры начинают протесты против планов правительства ФРГ по отмене имеющихся у них льгот, сообщает 8 января газета «Известия». Крупные акции ожидаются по всей стране: в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других городах. Сейчас сотни тракторов уже выступили маршем в направлении Берлина.
Кроме того, сообщается, что водители всего общественного транспорта также в ближайшее время работать не будут. А на 10 января намечена трёхдневная забастовка немецкого железнодорожного транспорта.



Что же касается фермеров и их требований, то главнейшими из них являются снижение налогов и увеличение зарплаты. Более того, о консолидации и акциях в поддержку фермеров Германии заявили фермерские ассоциации Нидерландов, Франции и Бельгии.

Напомним, что ранее на фоне бюджетного кризиса кабмин анонсировал планы по отмене субсидий на дизельное топливо. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. В результате разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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#фермер
#протесты
#германия
#льготы
#правительство
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SHOT: Блогер-миллионник ради видео в Instagram* бросил в снег двухмесячного сына
08 января 2024, 00:04

Фото: iStock/Urupong

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил в снег своего двухмесячного сына Лео и записал это на видео, сообщает Telegram-канал SHOT. После публикации ролика в соцсетях он столкнулся с мощнейшей волной критики от пользователей.
Блогеру, аудитория которого в Instagram* насчитывает 7 млн человек, начали писать о его умственных способностях и даже угрожать написанием заявления в органы опеки.



После этого Косенко попытался оправдаться, заявив, что бросал в снег не собственного сына, а куклу — но в подобный «креатив» никто из подписчиков никто не поверил.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
#дети
#instagram
#видео
#блогер
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В Палестине сообщили о самой массовой гибели жителей сектора Газа за всю историю
07 января 2024, 20:54

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Итогом военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш.
По его словам, за три месяца проведения операции погибли самое большое количество палестинцев за всю современную историю.

Советник главы Палестины заявил, что Израиль намерен довести до конца свой конфликт с палестинцами. Он убеждён, что израильские власти преследуют одну главную цель, которая заключается в сломе воли палестинского народа и стремлении заставить его принять диктат Израиля.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#конфликт
#смерть
#жители
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Владелец клуба «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца
Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму мощи Николая Чудотворца
07 января 2024, 20:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Владелец ночного клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму Знамения иконы Божией Матери мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Учредитель клуба, в котором прошла активно порицаемая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, рассказал, что мощи святого Николая Чудотворца были выкуплены в Ватикане. В Россию их доставили ещё в ноябре, но вручить их храму Данилов планировал в Рождество.

Он отметил, что поддерживает церковь и выступает против мракобесия.

Напомним, что 9 января суд рассмотрит запрос о приостановке работы клуба на 90 суток. Такая мера может быть принята из-за найденных после вечеринки Ивлеевой нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

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#православие
#храм
#рождество
#клуб
#бизнесмен
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Петербурженка нашла в покупках салфетку с прославляющим Бандеру стихом
07 января 2024, 20:15

Фото: iStock/cyano66

Жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку со стихотворением, прославляющим лидера «Организации украинских националистов»* Степана Бандеру. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что женщина совершила покупку в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга. Дома, разбирая покупки, она обнаружила салфетку с указанным стихотворением. При этом, после стиха неизвестный автор написал поздравление с Новым годом.

Петербурженка сообщила о находке в службу безопасности магазина. После этого сотрудники правоохранительных органов изъяли у неё салфетку для проведения проверки. В настоящий момент рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#магазин
#продукты
#стихи
#украина
#нацизм
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«Троица» Рублёва пробудет в храме Христа Спасителя полгода
ТВЦ: икону «Троица» Рублёва можно увидеть в храме Христа Спасителя до 23 июня
07 января 2024, 19:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Икона Андрея Рублёва «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя до 23 июня. Об этом сообщалось в трансляции на телеканале ТВЦ патриаршей рождественской вечерни в храме.
Отмечается, что 23 июня отмечается день Святой Троицы. К этой дате приурочен перенос иконы в Троице-Сергиеву лавру.

Накануне Рождества икону «Троица» кисти Андрея Рублёва доставили в храм Христа Спасителя из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал семьям погибших в зоне СВО военных историю о возвращении из Нью-Йорка русской иконы мученицы Екатерины с частицами её мощей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#троице-сергиева лавра
#храм
#икона
#рождество
#православие
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Тело журналиста «Ленты.ру» Рыбина найдено у трассы в Ростовской области
Журналиста Александра Рыбина обнаружили мёртвым в Ростовской области
07 января 2024, 19:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Журналиста и внештатного автора «Ленты.ру» Александра Рыбина обнаружили мёртвым около трассы в Ростовской области. Об этом сообщает портал «Рабкор» в своём Telegram-канале.
Друг журналиста и его мать сообщили, что тело Рыбина было найдено недалеко от трассы, проходящей в районе города Шахты Ростовской области. В настоящее время причина смерти и обстоятельства произошедшего уточняются.

Отмечается, что на протяжении длительного времени Александр Рыбин был внештатным сотрудником издания «Лента.ру». Он писал материалы о событиях на Ближнем Востоке, в Африке, а также на тему туризма.

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#смерть
#журналист
#трасса
#россия
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В Климовске в течение ближайших часов восстановят теплоснабжение уже 90% домов
07 января 2024, 19:18

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередной оперативный штаб в этом микрорайне Подольска, где в результате аварии на котельной без тепла остались порядка 170 домов.

Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске.

«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру, - сказал Андрей Воробьев. - У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект».

Сейчас основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трасы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. Прямо в эти минуты подключаются к отоплению после ремонта наружной тепловой сети дома по адресам:

- Заводская, 11/2;

- ул. Дмитрия Холодова, 10/6;

- Заводская, 13;

- Заводская, 15;

- ул. Дмитрия Холодова, 12;

- ул. Дмитрия Холодова, 14/7.

Заканчиваются работы на тепловой трассе на проспекте 50-летия Октября для подключения ещё 3 домов, где произошел разрыв трубопровода:

- ул. Дмитрия Холодова, 8/5;

- ул Заводская, 9/1;

- Проспект 50-летия октября, 3.

Котельная сейчас выдает теплоноситель, который по мнению специалистов, является оптимальным на данную минуту.

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#андрей воробьёв
#квартиры
#котельная
#теплоснабжение
#дома
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Воробьёв сообщил о восстановлении теплоснабжения в нескольких домах Климовска
07 января 2024, 19:09

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в своём Telegram-канале о ходе работ по восстановлению штатной работы котельной в Климовске и подключению домов к теплоснабжению.
По его словам, в настоящее время перед властями, коммунальными службами и управляющими компаниями стоит одна главная задача – развоздушить квартиры, в которые ещё не пришло тепло.

Воробьёв подчеркнул, что работа по восстановлению теплоснабжения осложнилась замерзанием трассы, в результате чего понадобились демонтаж и повторная прокладка.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время подключаются дома по улице Заводская (11/2, 13 и 15) и Дмитрия Холодова (10/6, 12 и 14/7). Также готовятся к подключению дома на улице Дмитрия Холодова, 8/5, Заводская, 9/1 и проспекте 50-летия октября, 3.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#теплоснабжение
#котельная
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