Глава волгоградского МЧС пожелал жалующимся на него людям заболеть онкологией

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«Написали, что банк “Открытие” лоббировал, прокуратура проверку проводила. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает <...> Кто это писал <...> еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что, действительно, когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявил глава регионального МЧС прямо на камеру.
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