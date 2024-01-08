Глава волгоградского МЧС пожелал жалующимся на него людям заболеть онкологией

Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске.

«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру, - сказал Андрей Воробьев. - У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект».