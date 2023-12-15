Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина и Быкова*, и пожелал им сдохнуть

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* «гнусными мразями», об этом он написал в своем-телеграм-канале.
Напомним, издательство АСТ и книжная сеть «Читай-город — Буквоед» приостановили продажи книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* за их неоднократные провокационные высказывания. Накануне Борис Акунин заявил, что не имеет ничего против атаки на Крымский мост со стороны Украины.
Медведев заявил, что критикующие российскую власть люди, имеют право на мнение, однако оправдывать удары по России, в которой они проживали или проживают, а также желать смерти гражданам – за гранью зла и добра.
Он назвал убывших за границу писателей «гнусными мразями» и пожелал им сдохнуть на чужбине.
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Медведев заявил, что критикующие российскую власть люди, имеют право на мнение, однако оправдывать удары по России, в которой они проживали или проживают, а также желать смерти гражданам – за гранью зла и добра.
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Анастасия Крестьянова