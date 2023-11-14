Глава Волоколамска посетил реконструированный стадион «Текстильщик»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Глава Волоколамского округа Михаил Сылка вместе с мобилизованным оценили перемены на стадионе «Текстильщик», где завершается реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На стадионе был сделан новый газон и разметка, установили трибуны и подключили новое освещение, а также появились беговые дорожки.
Кроме этого, на стадионе появился спортивный зал с тренажёрами и отдельными раздевалками. Стоит отметить, что работы по реконструкции здания почти полностью завершены.
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«Наши бойцы, участники Специальной военной операции, приходят в отпуск. <…> До частичной мобилизации Артём играл в футбол и состоял в команде Волоколамских футболистов. Сейчас приехал в отпуск. Попросил показать, как изменился его любимый стадион. Практически всё своё свободное время он проводил здесь», —отметил глава округа Михаил Сылка.
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Мира Полтева