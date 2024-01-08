Главу волгоградского МЧС проверят после пожеланий заболеть раком жалующимся сотрудникам

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«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица: Николай Любавин возглавляет Волгоградское ГУ МЧС. Тем более, что все это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что руководство уже введено в курс дела. Таким образом, назначена соответствующая проверка, по результатам которой будет выбрана мера ответственности Любавина.
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