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Голикова: Практически все тяжелые пострадавшие прооперированы

23 марта 2024, 02:14
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Практически все операции госпитализированным после теракта в «Крокусе» уже проведены, тяжелые пострадавшие переведены в реанимации, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.




По словам вице-премьера, пострадавшим продолжают оказывать медпомощь согласно всем необходимым стандартам.

Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил в беседе с РИА Новости, что после теракта в подмосковном Красногорске были госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.


Также министр рассказал, что в тяжёлом состоянии находятся более 60 взрослых пациентов, которые пострадали в «Крокусе», и один ребёнок. При этом, как заявил Мурашко, запасов донорской крови для пострадавших в теракте достаточно.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#пострадавший
#теракт
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«Американцы не хотят гибели людей»: Посольство США – о предупреждениях о терактах
Посольство США: Предупреждение о терактах связано с нежеланием гибели людей
23 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Посольство США заявило, что предупреждение о теракте в Москве было выпущено, потому что американцы не хотели смерти невинных граждан , сообщает РБК.
На вопрос, был ли теракт в «Крокус Сити Холле» связан с предупреждением посольства от 7 марта об угрозе теракта в Москве, они ответили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой.

«Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», – отметил дипломат.

Дипломатическая миссия добавила, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими официальными лицами для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

Ранее Белому дому не удалось отследить связь между терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявлениями посольства США от 7 марта.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#сша
#россия
#теракт
#красногорск
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Дептранс Москвы заявил, что все ограничения движения в районе «Крокуса» сняты
23 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/AlexWang_AU

В Дептрансе Москвы заявили, что все ограничения на движение в районе «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошёл теракт, сняты. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#ограничение движения
#дептранс москвы
#подмосковье
#теракт
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Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей
Минздрав МО: В теракте в «Крокусе» пострадали 145 человек, среди них 7 детей
23 марта 2024, 01:04

Минздрав Московской области опубликовал официальный список пострадавших во время теракта в подмосковном Красногорске в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Согласно ему, число пострадавших составило 145 человек, среди которых семеро детей.




33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта, среди них есть и один ребёнок.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#пострадавший
#теракт
#красногорск
#минздрав мо
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МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/yuelan

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что шокировано ужасными новостями из России и выразило соболезнования семьям погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

«Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении», – заявил, в частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский.

А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#мид
#австрия
#теракт
#московская область
#красногорск
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Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
В России отменили массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни
22 марта 2024, 23:55

Фото: iStock/jorgeantonio

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются, сообщило Минкультуры.
В ведомстве также выразили слова поддержки и соболезнование семьям погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

​Согласно предварительным данным, вооруженные боевики расстреляли около 40 человек, более 200 получили ранения.

В настоящее время сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Для ликвидации пожара в концертном зале задействованы вертолеты.

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#вертолёты
#происшествия
#подмосковье
#теракт
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Дмитрий Медведев: Террористы понимают только ответный террор
Зампред Совбеза РФ Медведев призвал к казням террористов и репрессиям их семей
22 марта 2024, 22:53

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» заявил, что террористы понимают только ответный террор. Об этом он написал в своём личном Telegram-канале.
По мнению замглавы Совбеза, никакие расследования и никакие суды не помогут после случившегося, если не противопоставить этому казни террористов и репрессии против их семей. Медведев считает, что в случае установления причастности к совершенному вечером в пятницу теракту киевского режима должны быть уничтожены как террористы, в том числе — и официальные лица государства, совершившего это злодеяние.

«Смерть за смерть», — жёстко подытожил бывший глава государства и бывший же премьер-министр России.

К уничтожению «выродков», совершивших данный теракт, призвал ранее и спикер Госдумы Вячеслав Володин. А глава комиссии ГД РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев заявил, что все заказчики и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» будут обязательно установлены и понесут самое суровое наказание.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где должен был проходить концерт группы «Пикник». По предварительным данным, погибли около 40 человек, а более 100 получили ранения. СК России начал уголовное дело по факту теракта.

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#дмитрий медведев
#вячеслав володин
#теракт
#террористы
#красногорск
#московская область
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Массовые перебои в работе Telegram после теракта в «Крокус сити холле»
22 марта 2024, 22:45

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в концертном здании «Крокус сити холл» в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости эксперт Муртазин.
О произошедшем стало известно вечером 22 марта.

Неизвестные вооруженные мужчины ворвались в здание "Крокуса" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник".

По информации ​властей, количество пострадавших в результате теракта превысило ​100 человек, 40 погибли.

В концертном ​зале продолжается пожар. На ​месте работают пожарные службы, задействованы вертолеты.

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#пожар
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#вертолёты
#пожарные
#подмосковье
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Цена на поездку такси в Москве выросла в два раза
22 марта 2024, 22:22

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Цена на поездки в такси в Москве выросла в 1,5-2,5 раза, передает корреспондент РИА Новости.
"Заказов в разы больше, чем людей", - говорится в сообщении "Яндекс Такси" в приложении.

По информации агентства, стоимость поездки длительностью 40-50 минут превышает три тысячи.

Большой спрос на такси возможен из-за стрельбы в "Крокус Сити Холле". Прежде сообщалось, что неустановленные лица ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. По предварительным данным, 40 человек убиты.

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#спрос
#поездки
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В Росавиации сообщили об усилении безопасности в аэропортах на фоне стрельбы в «Крокусе»
Росавиация: Меры безопасности усилены в московских аэропортах
22 марта 2024, 21:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

В столичных аэропортах России усилили меры безопасности на фоне стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщили в Росавиации.
Меры по усилению безопасности введены на фоне теракта в концертном зале «Крокуса» в Красногорске.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — сообщили в ведомстве.

Прежде сообщалось, что вооруженные мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в здание и открыли огонь по толпе людей. После начала стрельбы многим удалось покинуть помещение, однако по-прежнему в нем находятся люди.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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