Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в беседе с РИА Новости, что после теракта в подмосковном Красногорске были госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.
Также глава Минздрава рассказал, что в тяжёлом состоянии находятся более 60 взрослых пациентов, которые пострадали в «Крокусе», и один ребёнок. При этом, как заявил Мурашко, запасов донорской крови для пострадавших в теракте достаточно.
Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.
Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф
Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.
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Артем Путинцев