Головные боли и слабость: на Землю надвигается мощная магнитная буря, как защититься

Сильные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле. О том, стоит ли россиянам ждать геомагнитных возмущений, как метеозависимым людям пережить космическую активность, и где можно будет увидеть полярное сияние, расскажет редакция «Радио 1».