Головные боли и слабость: на Землю надвигается мощная магнитная буря, как защититься

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Сильные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле. О том, стоит ли россиянам ждать геомагнитных возмущений, как метеозависимым людям пережить космическую активность, и где можно будет увидеть полярное сияние, расскажет редакция «Радио 1».
Магнитная буря 1 декабря 2023 года
Мощная магнитная буря надвигается на Землю. Пик активности придется на 1 декабря 2023 года. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
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Полярное сияние в Москве 2023
Из-за магнитной бури жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть в ночь на первое декабря полярное сияние. Оптическое явление будет выглядеть как световые полосы в небе, которые меняют цвет. Увидеть полярное сияние удастся только при ясной погоде. Лучше всего наблюдать за явлением вдали от освещенных дорог, советуют специалисты.
Как метеозависимым людям защититься от магнитной бури
Больше всего геомагнитные возмущения влияют на пожилых людей, детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца. В дни космической активности, даже у здорового человека может наблюдаться слабость, головная боль, сонливость. Чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, медики рекомендуют избегать вспышек яркого света перед сном, кофе и алкоголя.
Также нужно снизить физическую активность, если потребуется – исключить ее полностью. В дни геомагнитных возмущений нужно стараться больше отдыхать, пить больше воды и не нервничать.
Магнитные бури: как возникают
Магнитные бури возникают вследствие воздействия солнечного ветра на магнитное поле Земли. Этот процесс происходит постоянно, однако, когда поток перестает быть стабильным и однородным, происходит усиление активности заряженных от Солнца частиц, что приводит к геомагнитным возмущениям.
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Однажды магнитная буря была настолько сильной, что жители Канады провели без электричества более 12 часов. Научно не доказано, как космическая активность влияет на самочувствие людей и технику, однако из года в год, связь становится более очевидной.
В среднем, за один год возникает не более шести магнитных бурь.
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