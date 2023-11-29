Москвичей предупредили о полярном сиянии из-за сильнейшей магнитной бури

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Полярное сияние может появиться над Москвой из-за магнитной бури, которая ожидается 30 ноября и 1 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Она рассказала, что на Солнце случилась мощная вспышка. Она произошла в тот момент, когда к источнику была направлена как раз центральная часть России, поэтому энергия от этой вспышки довольно быстро достигнет Земли.
В результате этого в центральной части России, в частности, в Москве ожидается, возможно, самая мощная магнитная буря в этом году.
По оценке специалиста, буря может достигнуть уровня G3 (сильная) и на некоторое время – G4 (очень сильная).
Также, по словам Абуниной, в небе над Москвой в четверг и пятницу можно будет наблюдать полярное сияние. Но для наблюдений подойдёт только ясная погода.
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В результате этого в центральной части России, в частности, в Москве ожидается, возможно, самая мощная магнитная буря в этом году.
Также, по словам Абуниной, в небе над Москвой в четверг и пятницу можно будет наблюдать полярное сияние. Но для наблюдений подойдёт только ясная погода.
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Анастасия Чинкова