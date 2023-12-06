Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году

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В 2024 году городской округ Пушкинский продолжит выполнять программу «Социальная газификация». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В рамках программы специалисты выполняют догазификацию населённых пунктов. В следующем году газ проведут деревне Василево, сёлах Тишково и Рахманово, в дачном посёлке Ашукино, а также в городе Пушкино. Планируется, что работы начнутся уже в январе 2024 года.
Чтобы попасть в программу нужно подать заявку через портал РПГУ. У вас должно быть право собственности на дом, подлежащий газификации, и постоянная прописка в нём.
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«По программе можно подвести газ до границ участка без привлечения средств жителей. Граждане льготных категорий могут рассчитывать также на дополнительные меры социальной поддержки населения, которые включают бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей», — напомнили в администрации.
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Екатерина Шмакова