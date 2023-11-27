У воинской части Софринской бригады в Ашукино построили крупную парковку

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова
Возле территории воинской части Софринской бригады в Ашукино завершились работы по строительству благоустроенной парковки на 300 машиномест.
Вместе с коллегами в Ашукино приехал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он лично проверил результат проделанных работ.
Как он написал в своём телеграм-канале, до строительных работ парковка была «стихийной». Сейчас там появилась площадка с асфальтовым покрытием более 6 тысяч квадратных метров и уличное освещение. Работу провели по поручению губернатора Андрея Воробьева и по партийному проекту «Единой России» «Безопасные дороги».
Напомним, Московская область присоединилась к президентскому национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Проект ставит своей целью повышение безопасности движения за счет обустройства дорог и как следствие – снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза. Также планируется снизить перегрузку трасс и повысить качество дорожного покрытия. При ремонте предполагается использовать эффективные технологии и материалы.
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Как он написал в своём телеграм-канале, до строительных работ парковка была «стихийной». Сейчас там появилась площадка с асфальтовым покрытием более 6 тысяч квадратных метров и уличное освещение. Работу провели по поручению губернатора Андрея Воробьева и по партийному проекту «Единой России» «Безопасные дороги».
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Екатерина Шмакова