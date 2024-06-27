Госдума освободит ряд категорий граждан от комиссий по оплате ЖКХ

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Для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов отменят комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — написал он.
Спикер отметил, что закон вступит в силу с 1 июля.
Ранее стало известно, что парламент одобрил законопроект об обязанности банков возвращать гражданам деньги в случае, если они были переведены мошенникам. Закон начнет действовать с 25 июля.
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Олег Дикий