На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот

Фото: сайт СК РФ
Уголовное дело возбуждено на первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольгу Силюкову, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации портала, чиновница подозревается в проведении махинаций с квартирами для детей сирот. Предварительно, ущерб составил более 50 миллионов рублей.
Следственные органы выяснили, что в 2014 году министерство заключило контракты на приобретение жилплощади для детей, оставшихся без попечения родителей.
Через несколько лет выяснилось, что квартиры к проживанию не готовы, хотя Силюкова подписала акты приемки-передачи жилья.
В настоящее время на замминистра ЖКХ Ставрополья возбуждено дело. Мера пресечения не избрана.
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Следственные органы выяснили, что в 2014 году министерство заключило контракты на приобретение жилплощади для детей, оставшихся без попечения родителей.
Через несколько лет выяснилось, что квартиры к проживанию не готовы, хотя Силюкова подписала акты приемки-передачи жилья.
В настоящее время на замминистра ЖКХ Ставрополья возбуждено дело. Мера пресечения не избрана.
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Анастасия Хохлова