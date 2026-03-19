Госдума отклонила идею 50-процентной скидки на транспортный налог для аккуратных водителей
Нижняя палата парламента отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий вдвое снизить транспортный налог для водителей, которые за год ни разу не нарушили правила дорожного движения. Инициатива принадлежала группе депутатов фракции «Новые люди» и предполагала внесение изменений в Налоговый кодекс.
Авторы документа полагали, что налоговая льгота в размере 50% станет действенным стимулом для автомобилистов быть внимательнее и ответственнее на дорогах. Однако против этой идеи выступили сразу несколько влиятельных структур: профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата.
Основные претензии коснулись как юридической техники, так и экономических последствий. В комитете подчеркнули, что стимулирование соблюдения ПДД не является предметом регулирования Налогового кодекса. Более того, там не исключили риска коррупционной составляющей: у недобросовестных водителей может возникнуть соблазн избегать наказания любой ценой, лишь бы сохранить право на льготу.
Правительство в своем отзыве указало, что налоговые преференции не должны зависеть от правомерности поведения на дорогах. Кроме того, реализация законопроекта привела бы к выпадению доходов региональных бюджетов, а механизм компенсации этих потерь разработчики не предложили.
В Счетной палате также напомнили, что в условиях растущих государственных расходов, в том числе на социальные обязательства, любые инициативы, сокращающие доходную часть бюджетов, требуют четкого финансового обоснования. При этом регионам и сейчас никто не запрещает самостоятельно вводить подобные льготы, если они сочтут это целесообразным.
