Продажи первого кроссовера Volga стартуют в России летом 2026 года
Российские автолюбители смогут приобрести первую модель возрожденного бренда Volga уже в середине следующего лета.
Компания «Нижегородские легковые автомобили» официально объявила, что флагманский кроссовер Volga K50 появится у дилеров в летний период 2026 года. Информация о комплектациях и рекомендованных розничных ценах будет обнародована ближе к началу продаж.
Напомним, что именно модель K50 стала первенцем нового российского бренда. Об этом сообщалось еще в декабре 2025 года. Производство автомобилей будет организовано на мощностях бывшего завода Volkswagen, расположенного в Нижнем Новгороде. Запуск серийной сборки запланирован на второй квартал 2026 года.
Под капотом новинки установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 2,0 литра, развивающий мощность 238 лошадиных сил, а мотор оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Важной особенностью кроссовера станет наличие системы полного привода, что делает его привлекательным вариантом для российских дорог.
Новая Volga K50 составит конкуренцию в сегменте среднеразмерных полноприводных кроссоверов. Ожидается, что автомобиль будет ориентирован на покупателей, которые ищут альтернативу ушедшим с рынка зарубежным брендам. Пока производитель держит в секрете детали оснащения, однако обещает раскрыть все технические подробности и ценовую политику непосредственно перед стартом товарного производства.
