Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

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Ранее сообщалось, что внесённые документы ужесточают наказание за 10 преступлений, которые, по мнению законодателей, чаще всего встречаются в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
В пояснительной записке было сказано, что треш-стримеры «играют на садистских инстинктах определенного сегмента пользователей», в том числе детей, а также значительно повышают общественную опасность деяний, которые демонстрируются на подобных трансляциях.
Уточняется, что треш-стример Булат Муратов избивал собаку во время прямого эфира. Приехавшие к нему сотрудники службы спасения более десяти часов пытались вытащить пса из квартиры, им удалось это сделать только распели дверь. Спасённую собаку отправили в приют для животных в Свердловской области.
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