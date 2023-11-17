Госдума увеличила пошлину на выдачу загранпаспорта и других документов

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Данный законопроект приняли в третьем чтении.
РИА Новости пишет, что пошлину на выдачу некоторых документов изменят с 1 июля 2024 года. Стоимость получения загранпаспорта нового образца увеличится с 5 до 6 тысяч рублей. Для детей младше 14 лет цена вырастет с 2,5 до 3 тысяч рублей. Проездной документ для беженцев и сбор за регистрацию иностранца по месту жительства увеличится с 350 до 420 рублей.
Пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию вырастет с 800 до 960 рублей, а вида на жительство — с 5 до 6 тысяч рублей.
Получить разрешение на временное проживание также станет дороже: с 1,6 до 1,92 тысячи рублей. Разрешение на привлечение и использование иностранных работников обойдётся в 12 тысяч (ранее было 10 тысяч).
Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
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Пошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию вырастет с 800 до 960 рублей, а вида на жительство — с 5 до 6 тысяч рублей.
Ранее адвокат Александр Зорин рассказал, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится только после полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
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Мария Фирсова