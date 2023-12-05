Госдума в первом чтении одобрила право регионов запрещать «наливайки»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставляет региональным властям право ограничивать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.