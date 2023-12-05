Комитет СФ поддержал базовый закон «О занятости населения в РФ»

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Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что этот документ характеризует некоторые понятия, в том числе «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу» и др. В законе сохраняются действующие нормы, которые гласят, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа «Работа в России». Оператором данной платформы выступит Роструд.
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