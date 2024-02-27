Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте

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Депутаты Госдумы намерены внести ряд законопроектов по защите и поддержке матерей с детьми в их первые годы жизни. Об этом рассказала «Известиям» зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
При этом в действующем законодательстве уже закреплены предлагаемые нормы: кормление грудью в публичном пространстве не является юридическим нарушением, а просьба к кормящей женщине покинуть публичное место является незаконной, обратила внимание юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Чеснокова.
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