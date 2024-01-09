Четырехдневный младенец умер от молока матери

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В Петербурге в квартире на Краснодонской улице четырехдневный ребенок скончался через три часа после кормления матерью. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, 36-летняя женщина обнаружила мёртвым своего новорождённого сына. По ее словам, она покормила малыша грудью в ночь на вторник и легла спать. Однако уже через три часа ребенок умер.
Полицейские выяснили, что вечером перед кормлением женщина употребляла алкоголь. Пока не известно, сколько спиртного было в организме кормящей матери.
Семья является многодетной. В момент смерти новорождённого в квартире также находились еще двое детей.
Накануне в Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался.
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Полицейские выяснили, что вечером перед кормлением женщина употребляла алкоголь. Пока не известно, сколько спиртного было в организме кормящей матери.
Накануне в Зеленодольске мать вместе с сожителем подбрасывали четырехмесячного мальчика в воздух, после чего, предварительно, у ребенка произошло кровоизлияние в спинной мозг, и он скончался.
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Элина Позднякова