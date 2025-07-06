«Гранд Экспресс» из-за задержек авиарейсов в Москве и Петербурге добавил вагоны

В поезда «Гранд Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом включили дополнительные вагоны
Фото: Istock/Armastas

6 июля компания «Гранд Сервис Экспресс» из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в поезда №53/54 «Гранд Экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.



Билеты на вспомогательные купейные вагоны, которые обязаны помочь людям, можно приобрести в приложении Grandrtrain 2.0 и в кассах железнодорожных вокзалов.

«Меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения», — указано в сообщении компании.
Отмечается, что московские и петербургские вокзалы работают в штатном режиме, а поезда по направлениям Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва отправляются по расписанию.

Ранее сообщалось о возможных сбоях в расписании аэропортов Москвы из-за ограничений на полёты.
Ольга Щелокова

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