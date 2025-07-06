«Гранд Экспресс» из-за задержек авиарейсов в Москве и Петербурге добавил вагоны

06 июля 2025, 21:58

В поезда «Гранд Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом включили дополнительные вагоны

Фото: Istock/Armastas

6 июля компания «Гранд Сервис Экспресс» из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах включила дополнительные купейные вагоны в поезда №53/54 «Гранд Экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва и Москва — Санкт-Петербург. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.





Билеты на вспомогательные купейные вагоны, которые обязаны помочь людям, можно приобрести в приложении Grandrtrain 2.0 и в кассах железнодорожных вокзалов.

«Меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения», — указано в сообщении компании.