В аэропортах Москвы возможны сбои в расписании из-за ограничений на полёты

05 июля 2025, 11:23

В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании полётов

Фото: Istock/Jevgenij Kulikov

5 июля в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании самолётов. Данные корректировки связаны с введением необходимых мер безопасности в воздушной зоне. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.





Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский на данный момент работают в штатном режиме.

«Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — сообщил Кореняко.