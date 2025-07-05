В аэропортах Москвы возможны сбои в расписании из-за ограничений на полёты
В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании полётов
5 июля в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании самолётов. Данные корректировки связаны с введением необходимых мер безопасности в воздушной зоне. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский на данный момент работают в штатном режиме.
«Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», — сообщил Кореняко.Представитель Росавиации указал, что решение об изменениях принимают авиакомпании, «исходя из своих подходов к формированию собственных производственных программ». Кореняко добавил, что эксперты Федерального агентства воздушного транспорта увеличили мониторинг ситуации в Москве.
Ранее сообщалось о задержке более 50 рейсов для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Пулково.