Граждан начнут ставить на воинский учет без явки в военкомат

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Президент России Владимир Путин поручил доложить о постановке на воинский учет и снятии с него без личной явки в военкомат. Информация об этом размещена на сайте Кремля. Поручен
«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток», — указано в сообщении.Доклад по этому поручению необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
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