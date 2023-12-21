Актер Машков, Герой ДНР Жога, врач Лысенко стали сопредседателями штаба Путина

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В Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Избирательный штаб будет работать круглосуточно, при этом часы приема по будням с 9.00 до 18.00. Кампания Путина имеет логотип, оформленный в цветах триколора: страна, фамилия и год - 2024.
Сопредседателями избирательного штаба Путина стали лава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Напомним, 18 декабря действующий президент России сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. 8 декабря Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге. Тогда Жога выразил готовность стать доверенным лицом главы РФ Владимира Путина, если такое предложение ему поступит.
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Сопредседателями избирательного штаба Путина стали лава парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
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Элина Позднякова