В подмосковных лесах заметили новые грибы

Фото: пресс-служба Минэкололгии МО
С приходом жаркой погоды в лесах Подмосковья выросли новые грибы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на микологов и грибников.
«В разные времена года в Подмосковье при определённой погоде в лесах появляются грибы. Многие привыкли считать, что они начинают расти только к концу лета или началу осени, но такое мнение ошибочно. Некоторые виды могут произрастать зимой в период оттепелей, некоторые – весной», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.По данным ведомства, в подмосковных лесах можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Однако специалисты советуют соблюдать осторожность, так как некоторые виды можно спутать с несъедобными или сорвать краснокнижный. Поэтому перед тихой охотой лучше ознакомиться с редкими видами, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении нужно оставить гриб в покое.
В Минэкологии напомнили, что недавно специалисты фонда «Верховье» зафиксировали в лесах Можайского городского округа неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной – редкого вида грибов, занесённого в Красные книги России и Московской области. Этот гриб ранее находили в Волоколамском городском округе.
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