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В подмосковных лесах заметили новые грибы

30 мая 2024, 22:46
Фото: пресс-служба Минэкололгии МО

Фото: пресс-служба Минэкололгии МО

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С приходом жаркой погоды в лесах Подмосковья выросли новые грибы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на микологов и грибников.
«В разные времена года в Подмосковье при определённой погоде в лесах появляются грибы. Многие привыкли считать, что они начинают расти только к концу лета или началу осени, но такое мнение ошибочно. Некоторые виды могут произрастать зимой в период оттепелей, некоторые – весной», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По данным ведомства, в подмосковных лесах можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, майские грибы, вешенки, строчки, сморчки и саркосцифы. Однако специалисты советуют соблюдать осторожность, так как некоторые виды можно спутать с несъедобными или сорвать краснокнижный. Поэтому перед тихой охотой лучше ознакомиться с редкими видами, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении нужно оставить гриб в покое.



В Минэкологии напомнили, что недавно специалисты фонда «Верховье» зафиксировали в лесах Можайского городского округа неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной – редкого вида грибов, занесённого в Красные книги России и Московской области. Этот гриб ранее находили в Волоколамском городском округе.

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Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием
30 мая 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не торопиться открывать купальный сезон, так как вода ещё не прогрелась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Долгожданное лето уже на носу. Прекрасная погода так и манит провести время у водоёма, но спасатели предупреждают: купаться ещё рано. Прогрелся только воздух, вода остается холодной даже в верхних слоях водоёмов. Нижние слои сильно холоднее. Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие – к утоплению», – говорится в сообщении.

В Мособлпожспасе напомнили, что в июне в Подмосковье заработают официальные пляжи. Воду проверят, а на берегу будут дежурить спасатели.

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#безопасность
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Жителей Подмосковья призвали к осторожности на дорогах во время грозы
30 мая 2024, 22:22

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ожидающаяся в Подмосковье непогода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск возникновения ДТП. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
По прогнозам синоптиков, в Московской области до конца недели ожидаются кратковременные дожди с грозой, ветер до 10 м/с. При этом сохранится жара: дневная температура воздуха местами будет достигать 30°С. Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.
«Не садитесь за руль, если чувствуете себя плохо, избегайте поездок на личном транспорте в пиковые солнечные часы. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, снижайте скорость в городе и перед пешеходными переходами. Не паркуйте автомобили у деревьев и шатких конструкций. В случае неисправности транспортных средств или других происшествий звоните по номеру 112», – говорится в сообщении.
Пешеходов попросили не забывать вечером носить световозвращатели или включать фонарик. При переходе проезжей части нельзя отвлекаться на телефоны. Помимо этого, не рекомендуется закрывать себе обзор на дорогу – пешеходу необходимо убедиться, что автомобилисты заметили и пропускают его.

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#московская область
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Блогер Лерчек и ее супруг развелись в досудебном порядке
30 мая 2024, 21:55

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её муж Артем завершили бракоразводный процесс в досудебном порядке и разделили имущество
Об этом в Instagram* сообщила юрист Екатерина Гордон.

Она призвала не распространять слухи и домыслы по этому поводу. Лерчек также объявила в своих соцсетях, что они с Артемом подписали брачное соглашение и разделили всё имущество.

Против Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с уклонением от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.

Второе дело касается отмывания денег в особо крупном размере: по данным СК, в апреле 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В Истре улучшат качество воды и построят новую школу
30 мая 2024, 21:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Качество водоснабжения и будущее местной школы стали главными темами встречи Татьяны Витушевой с жителями Новопетровского в формате выездной администрации. Глава Истры приехала на встречу вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским, а также представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Водозаборный узел в селе Новопетровское был построен в 1964 году. Он снабжает холодной водой 8 тыс. жителей, объекты социальной и коммунальной сферы. Сейчас он уже не отвечает нормативным показателям. Необходима модернизация ВЗУ.
«Антон Велиховский пояснил жителям Новопетровского, что оборудование для водоподготовки будет закуплено в этом году, после чего начнётся монтаж станции. Система фильтрации обеспечит потребителей качественным ресурсом. Проблема напора тоже будет решена – за счёт установки дополнительной насосной станции, оборудованной тремя центробежными насосами. Министр подчеркнул: задача сложная, но решаемая. Населённый пункт будет включён в профильную госпрограмму», – сказала Витушева, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Второй вопрос, ответа на который ждали жители – что ожидает Новопетровскую школу. Учебное заведение входит в топ-500 лучших школ Подмосковья, число учащихся увеличивается, в школе преподают лучшие педагоги. Однако здание 1958 года постройки требует не только ремонта, но и расширения площадей. Вопрос может решить строительство современного здания школы, о чём также просили жители.

Вопрос был переадресован замминистра образования Московской области Андрею Лазареву, который также присутствовал на выездной администрации. О сроках пока говорить рано, однако замминистра заверил, что наказ в ближайшее время будет детально рассмотрен в правительстве Подмосковья.

Витушева отметила, что поддерживает жителей. Капремонт проблему не решит, а строительство здания школы, соответствующего современным стандартам, поможет сделать это.

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#истра
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#жители
#водоснабжение
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В посёлке для многодетных семей в Дубне стартовало строительство временных грунтовых дорог
30 мая 2024, 21:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В деревне Юркино началось строительство временных грунтовых дорог в посёлке для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
В апреле глава наукограда Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями. Он представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог.
«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете – подъезды к уже построенным домам», – отметил Тихомиров.
Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.

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#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
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Врач Шеляков назвал способ защиты кошек от открытых окон
Врач Шеляков рекомендовал использовать сетки «Антикошка»
30 мая 2024, 20:37

Фото: iStock/Yuliya

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что спасти кошку от открытых окон летом может сетка «Антикошка».
«Единственный способ защиты — «Антикошка», это такие специальные сетки. Обычные москитные сетки не помогут. Кошка может на них облокотиться, и под её весом вся эта конструкция вываливается наружу вместе с питомцем», — отметил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

Специалист напомнил, что открытые окна в квартире могут представлять смертельную опасность для животного, поэтому хозяевам следует быть крайне внимательными.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли в Дмитровском городском округе семидневного лосёнка.

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#ветеринары
#кошка
#опасность
#безопасность
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Иосиф Пригожин о смерти Заворотнюк: Это трагедия
30 мая 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Иосиф Пригожин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он отметил, что это огромная трагедия и утрата.

«Это трагедия. Можно только себе представить, что она переживала все эти годы, её родные, близкие, эти мучения. Вот эта гадость, которую невозможно победить, взяла верх. Это самое страшное. Мы все смертные, но врагу не пожелаешь этих мучений. Она долго боролась. Мы все эти годы за нее молились и переживали», — поделился в беседе с NEWS.ru Пригожин.

Также он подчеркнул, что хорошо знал артистку. По его словам, Заворотнюк всегда была весёлым человеком.

Ранее советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Андрей Соколов заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк, выйдя из информационного поля в связи с болезнью, совершила очень мужественный поступок.

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#кино
#трагедия
#актриса
#смерть
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Названы районы Москвы с самой дорогой недвижимостью
Риелтор Раджабова назвала Тверской район одним из самых дорогих
30 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.
«Статус самого дорогого района на первичном рынке Тверской получил, главным образом, благодаря концентрации новых уникальных делюкс-проектов на главной улице Москвы. Наиболее доступный объект на первичном рынке Тверского района – студия площадью 36,6 кв. м в Vesper Tverskaya за 47,6 млн рублей», — отметила в беседе с Газета.ру Раджабова.

Кроме Тверского к районам с самой дорогой недвижимостью относятся Хамовники и Остоженка, добавила эксперт.

Ранее креативный директор строительной компании Тимур Дасаев заявлял, что не рекомендуется покупать дешёвый дом, поскольку после в него придётся вкладывать дополнительные внушительные средства.

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#цены
#недвижимость
#москва
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В Можайском округе планируют догазифицировать 18 населённых пунктов
30 мая 2024, 19:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Можайском городском округе в рамках президентской программы в 2024-2025 годах догазифицируют девять населённых пунктов. Ещё в девять планируют провести газ по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Денис Мордвинцев губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Всего будет построено 217 км сетей. Голубое топливо должны завести в дома более 2,6 тыс. заявителей. 2,5 тыс. жителей 94 населённых пунктов уже получили голубое топливо», – отметил Мордвинцев.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи губернатора и главы муниципалитета стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.

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#московская область
#подмосковье
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