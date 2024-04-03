В подмосковных лесах начали появляться первые грибы

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В лесах Московской области начался грибной сезон. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В лесах Московской области грибники уже могут отыскать строчки, сморчки и саркосцифы.
Кроме этого, сморчки не нуждаются в какой-то особой специальной обработке, а строчки необходимо специально обрабатывать, потому что они содержат в себе гиромитрин — опасный токсин/канцероген.
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«Весной, как только сходит снег, в лесу можно отыскать строчки, сморчки и саркосцифы. Сейчас у грибников уже началась «тихая охота».<…> Саркосцифа австрийская очень интересный и необычный гриб, по форме напоминающий пиалу. Он съедобный, но его небольшой размер, яркий красный цвет и жесткая текстура отпугивают большинство грибников», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева