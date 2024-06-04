Гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Гроб с телом выдающегося полярника и депутата Государственной думы Артура Чилингарова был доставлен в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя в Москве (ул. Волхонка, 15).
Об этом 4 июня сообщает РИА Новости.
Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат скончался в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что Чилингаров избирался в Государственную думу РФ в течение семи созывов. Кроме того, он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.
По данным Государственной думы, после церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище в 12:00.
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Вечером 1 июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат скончался в возрасте 84 лет. Спикер нижней палаты парламента отметил, что Чилингаров избирался в Государственную думу РФ в течение семи созывов. Кроме того, он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.
По данным Государственной думы, после церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище в 12:00.
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