Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров: биография, карьера

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
На 85 году жизни умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров.
Подробнее о биографии и карьере Чилингарова расскажет «Радио 1».
Биография
Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог».
Карьера
После окончания учёбы, с 1963 по 1965 годы, Чилингаров находился в якутском посёлке Тикси, где работал инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории.
В политику Чилингаров пришёл в 1965 году, когда занял пост первого секретаря Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.
В 1986-1992 годы был заместителем председателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.
В 1986 году Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1991 году его назначают советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Этот пост он занимает до 1993 года, после чего становится депутатом Госдумы I-V созывов (до 2011 года). С 1993 по 2007 годы является заместителем председателя Госдумы, а св 2007-2011 годах – первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия».
В 2021 году избран депутатом Госдумы VIII созыва. Был одним из старейших по возрасту депутатов этого созыва после Владимира Ресина и Валентины Терешковой.
Читайте также:
«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка
В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин
Биография
Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог».
Карьера
После окончания учёбы, с 1963 по 1965 годы, Чилингаров находился в якутском посёлке Тикси, где работал инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории.
В политику Чилингаров пришёл в 1965 году, когда занял пост первого секретаря Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.
В 1986-1992 годы был заместителем председателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.
В 1986 году Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В 1991 году его назначают советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Этот пост он занимает до 1993 года, после чего становится депутатом Госдумы I-V созывов (до 2011 года). С 1993 по 2007 годы является заместителем председателя Госдумы, а св 2007-2011 годах – первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия».
В 2021 году избран депутатом Госдумы VIII созыва. Был одним из старейших по возрасту депутатов этого созыва после Владимира Ресина и Валентины Терешковой.
Читайте также:
«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка
В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо
Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин
Анастасия Чинкова