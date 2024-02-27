Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы

Фото: istockphoto/Zolnierek
Оглашён приговор в отношении Никиты Журавеля, который в 2023 году в Волгограде провёл публичную акцию с сожжением священной книги мусульман. По решению Висаитовского районного суда города Грозного он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Подсудимый признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве, объясняя, что не осознавал последствий своего поступка, а просто хотел заработать. Во время слушаний по делу он не раз приносил извинения за совершённое и подчёркивал, что сделал это за денежное вознаграждение по заданию спецслужб Украины.
Читайте также:
Обвинение запросило 3,5 года колонии Журавелю, сжёгшему Коран
Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран
Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем
Александр Бойцов