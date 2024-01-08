Губернатор Воробьев встретился с управдомами Климовска по вопросам отопления

Андрей Воробьев сообщил, что частная котельная, где произошла авария, будет передана в муниципалитет.
Такая мера позволит осуществлять контроль за её работой. Жильцам пострадавших домов проведут перерасчет за отопление и электроэнергию.
Котельная располагается на закрытой территории Климовского патронного завода и принадлежит частным владельцам. По словам губернатора, достигнута договорённость о её передаче для дальнейшей эксплуатации.
В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).
Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.
Помощь жителям Климовска оказывают волонтеры. Всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.
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«Произошла очень серьёзная авария. Уже сейчас ясно, была нарушена эксплуатация, технология, что привело сначала к аварии, а затем к непродуманным действиям, которые сегодня заставляют город восстанавливать всю магистраль. У нас работают 200 человек, мы привлекли специалистов из разных муниципалитетов. Нам с большим трудом удалось запустить второй котёл, что позволило поднять температуру и необходимый объём горячей воды», - рассказал Андрей Воробьёв.
«У нас прошли переговоры с директором и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать его и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче», - сказал Андрей Воробьев.Управдомы поинтересовались, когда будут подключены социальные объекты - в частности, школы и детские сады.
«Мы делаем все, чтобы запустить их как можно раньше, работаем круглосуточно. Понимаем, что во вторник детям идти в школу, в детский сад. Прежде всего, мы должны дать тепло в дома, и затем тут же перейдем к запуску социальных объектов», - ответил Андрей Воробьев.Жильцам сделают перерасчет по оплате ЖКУ. «Мособлэнерго» оперативно производит замену трансформаторов, на время производства работ используются ПЭС, сроки восстановления электроснабжения не превышают нормативов.
В Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания. Они располагаются на базе:
- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).
Организовано горячее питание и чай. Есть возможность отдохнуть, а в УСЦ «Юность» принять теплый душ.
Помощь жителям Климовска оказывают волонтеры. Всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112.
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Мария Фирсова