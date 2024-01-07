В Климовске в течение ближайших часов восстановят теплоснабжение уже 90% домов

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
Вчера здесь запустили первый котёл, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение ещё в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске.
«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру, - сказал Андрей Воробьев. - У нас сейчас будет встреча с управдомами. Нам нужно еще раз очень доходчиво проговорить и адреса, и поэтапность, и сложности, которые возникают. Хочу поблагодарить наши правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за все, что связано с оперативным управлением котельной. Этот вопрос решен, как я понимаю. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту, и у нас не было срывов. Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект».
Сейчас основная задача в Климовске — развоздушить квартиры, в которые еще не пришло тепло. Работа осложнилась замерзанием трасы на некоторых участках, поэтому в таких местах пришлось ее демонтировать и прокладывать заново. Прямо в эти минуты подключаются к отоплению после ремонта наружной тепловой сети дома по адресам:
- Заводская, 11/2;
- ул. Дмитрия Холодова, 10/6;
- Заводская, 13;
- Заводская, 15;
- ул. Дмитрия Холодова, 12;
- ул. Дмитрия Холодова, 14/7.
Заканчиваются работы на тепловой трассе на проспекте 50-летия Октября для подключения ещё 3 домов, где произошел разрыв трубопровода:
- ул. Дмитрия Холодова, 8/5;
- ул Заводская, 9/1;
- Проспект 50-летия октября, 3.
Котельная сейчас выдает теплоноситель, который по мнению специалистов, является оптимальным на данную минуту.
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