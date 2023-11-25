ХАМАС вернуло из плена израильтянку, которую ранее объявили погибшей

Палестинское движение ХАМАС в рамках ранее объявленного гуманитарного перемирия с Израилем в секторе Газа вернуло из плена 76-летнюю жительницу еврейского государства Ханну Кацир, которую ранее считали убитой. Об этом 24 ноября пишет ТАСС со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).