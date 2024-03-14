Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям, связанным с владением оружия

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Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом третьего июня. Как сообщает телеканал CNN, обвинения связаны с владением оружия.
Сообщается, что большое жюри суда в штате Делавэр ранее утвердило обвинения, предъявленные Байдену. Они связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra Хантер солгал о том, что не принимает наркотики.
В совокупности Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.
Ранее сын президента США Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн за период с 2016 по 2020 год, которые он использовал на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.
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В совокупности Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тысяч штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тысяч штрафа.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения.
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Артем Путинцев