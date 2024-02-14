По делу Хантера Байдена нашли доказательства того, что он употреблял наркотики

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Министерство юстиции США обнаружило в телефоне сына американского президента Хантера Байдена фотографии, которые указывают на употребление им наркотических веществ. Это следует из обнародованного ведомство отчета.
Согласно документу, фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда Байден-младший вовсю отрицал наличие у себя наркозависимости. Между тем на полученных снимках, как следует из отчёта, явственно запечатлены пакетики с наркотическими веществами (предположительно, речь идет о кокаине и крэк-кокаине), а также принадлежности для их употребления.
Также в отчёт Министерства юстиции включены скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления им запрещённых веществ, либо интересуется возможностью их приобретения.
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.
Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Также в отчёт Министерства юстиции включены скриншоты из переписок Хантера Байдена, в которых он либо сам рассказывает о случаях употребления им запрещённых веществ, либо интересуется возможностью их приобретения.
Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.
Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.
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Артем Путинцев