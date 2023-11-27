HH.RU: В России значительно вырос спрос сотрудников с многозадачностью

Фото: istockphoto/seb_ra
В России на фоне дефицита рабочей силы и рекордно низкой безработицы в три раза вырос спрос на сотрудников, способных выполнять несколько задач. Это касается в том числе таких отраслей, как ЖКХ, образование, строительство, финансовый и гостинично-ресторанный сектор.
С января по сентябрь 2023 года работодатели опубликовали сведения о почти 368 тысячах вакансий, в которых одним из ключевых навыков, необходимых для трудоустройства, названа способность к многозадачности. Это на 17,4% больше, чем за такой же период 2022 года и на 181% (почти в три раза) больше, чем в 2021 году. Среди других навыков, обладание которыми даст кандидату преимущество, названы коммуникабельность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.
Читайте также:
Российские работодатели назвали методы удержания сотрудников от увольнения
Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров
Названы способы подготовиться к первой работе начинающему специалисту
Александр Бойцов