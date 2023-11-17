Российские работодатели назвали методы удержания сотрудников от увольнения

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Согласно опросу исследовательского центра «Зарплаты.ру», российские работодатели для удержания сотрудников от увольнения предлагают обычно повышение зарплаты, а также уменьшают нагрузку.
Так ответили 65 и 49% опрошенных соответственно.
Кроме этого, руководители могут предложить сотруднику изменение графика работы, а также перевод на более интересный проект.
Как передаёт RT, работодатели стремятся удержать в компаниях редких специалистов, рабочих, менеджеров.
Отмечается, что в опросе поучаствовали 2,1 тыс. работодателей из всех федеральных округов страны.
Ранее опрос Аналитического Центра Консоль.Про показал, что 19% российских студентов при устройстве на трудоустройстве готовы согласиться работать без официального оформления.
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Кроме этого, руководители могут предложить сотруднику изменение графика работы, а также перевод на более интересный проект.
Отмечается, что в опросе поучаствовали 2,1 тыс. работодателей из всех федеральных округов страны.
Ранее опрос Аналитического Центра Консоль.Про показал, что 19% российских студентов при устройстве на трудоустройстве готовы согласиться работать без официального оформления.
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Мелисса Тимофеева