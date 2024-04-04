Хинштейн сообщил о взаимодействии «Единой России» и Росгвардии в вопросе охраны школ

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Партия «Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при обсуждении охраны каждого объекта образования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на федеральном штабе партии и Минпросвещения.
По словам Хинштейна, роль партии, депутатов и сенаторов будет заключаться в контроле над реализацией этих мер. Представители партии будут взаимодействовать с территориальными органами Росгвардии и системно налаживать работу охраны.
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Анастасия Чинкова