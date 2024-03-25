Симоньян: владельцев ТЦ нужно обязать оплачивать вооруженную охрану Росгвардии

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Главред RT Маргарита Симоньян в своём Телеграм-канале призвала владельцев торговых центров поставить сотрудников Росгвардии с автоматами для охраны.
«Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — написала Симоньян.Как утверждает Симоньян, в случае опасности это сможет спасти людские жизни, а также избавить владельцев от дальнейших визитов следователей. Как считает журналистка, у хозяев ТЦ есть деньги для оплаты этой услуги.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью спасатели обнаружили в «Крокусе» ещё 17 фрагментов тел. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак