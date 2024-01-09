Ходорковского* переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

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МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейкам против российской армии. Об этом говорится в базе розыска ведомства.
Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.
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*внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Екатерина Коршунова