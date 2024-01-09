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Ходорковского* переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

МВД России переобъявило в розыск Ходорковского* после возбуждения дела о фейках
09 января 2024, 14:21
Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело о фейкам против российской армии. Об этом говорится в базе розыска ведомства.

По информации источника, в сентябре прошлого года в отношении Ходорковского* возбудили дело по статье 207.3. Причиной послужили комментарии в сети о выплатах семьям участников специальной военной операции.

Напомним, Ходорковский* был объявлен в международный розыск в 2015 году по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. При этом в 2022 году его внесли в реестр иноагентов.

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Детей из испытывающего проблемы с отоплением Климовска отправляют на отдых в лагерь
09 января 2024, 14:54

Фото: Istockphoto / pixinoo

Более 100 жителей подольского микрорайона Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва сегодня свыше 100 жителей Климовска направлены в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Завтра планируется ещё один заезд. В основном едут дети, некоторых сопровождают родители», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.
Сотрудники подмосковного Минсоцразвития продолжают принимать заявки от тех, кто желает отправить детей в лагерь.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Как заявил после встречи с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#московская область
#отопительный сезон
#отопление
#жкх
#жку
#климовск
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Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства
09 января 2024, 14:25

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

10 мигрантов, которых осудили за незаконный сбыт наркотиков, лишены российского гражданства.
Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.

SHOT пишет, что девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт её. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

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#мигранты
#наркотики
#гражданство
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Воробьёв: 86 из 173 домов Климовска удалось подключить к отоплению
09 января 2024, 14:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

86 многоквартирных жилых домов подольского микрорайона Климовск уже подключены к отоплению. Об этом по итогам встречи с жителями заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Из 176 домов к отоплению подключены 86. На устранении последствий аварии работают более 200 бригад, половина из них – электрики. За каждым домом закреплён отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он добавил, что президент принял решение о возвращении имущества котельной Климовского специализированного патронного завода, которая отапливает микрорайон, в казну государства. Когда котельная перейдёт в муниципальную собственность, власти Подмосковья смогут начать модернизировать её и укомплектовывать квалифицированными кадрами.
«Вчера на встрече жители спросили о тарифах ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно. Вопрос мы приняли в разработку, тарифы будут изменены», – подчеркнул Воробьёв.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подольск
#отопление
#жкх
#жку
#подмосковье
#московская область
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Во Франции энергетики хотят начать забастовку в разгар холодов
09 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Tennessee Witney

Французские энергетики планируют бастовать с 15 января в разгар холодов.
Во Франции забастовка на объектах энергокомпании EDF в разгар холодов стартует 15 января, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные профсоюза энергетиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.

Представитель Кремля отметил, что работа по устранению проблемы продолжается, работники экстренных служб круглые сутки занимаются данным вопросом. При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин провел разговор с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах.

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#франция
#отопление
#отопительный сезон
#общество
#новости
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Воробьёв поблагодарил всех причастных в помощи по ликвидации аварии в Климовске
09 января 2024, 14:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность в помощи ликвидации последствий аварии на котельной в Климовске.
«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает разную помощь. Это муниципальные службы и волонтеры, а также особую помощь оказывает Москва. Это мэр и соответствующие службы. Они нам помогли самым большим объемом подстанций и бригад, которые и в сегодня работают на котельной практические в круглосуточном режиме. Сейчас мы ликвидируем все последствия аварии», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что в Климовске с пятого января ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в жилые дома.

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#дома
#мэр
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#андрей воробьёв
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В Петербурге возобновил работу завод Hyundai
09 января 2024, 13:30

Фото: iStock/eyewave

9 января 2024 года автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу. Сейчас там трудятся 800 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».
В настоящее время персонал завода проходит обучение, также проходит обслуживание оборудования.

Напомним, предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Завод Hyundai приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. Здесь собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Однако в конце 2023 года актив корейской компании выкупила российская «Арт-Финанс». По предварительным данным, завод в Санкт-Петербурге начнет производить автомобили в середине 2024 года. Автомобили здесь будут собирать из оставшихся деталей, только под маркой GAC.

Впоследствии здесь начнут собирать китайские автомобили.

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#обучение
#компании
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Андрей Воробьёв рассказал о текущей ситуации в Климовске
09 января 2024, 13:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в настоящий момент идут работы в городском округе Подольск.
« <…>У нас в системе существуют муниципальные и ведомственные частные котельные.На территории режимного предприятия Климовска располагается единственная котельная, которая отапливает 22 тысячи человек. Соответственно управляется она во внутреннем контуре и контролировалась плохо, практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал. Дело здесь в состоянии и финансировании данной котельной.<…> С большой задержкой поступила в службу 112 информация об остановке котла. <…>Остановка котельной и тем более его заморозка предполагает очень сложное и оперативное мероприятие<…>», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что по поручению президента котельная в Климовске была передана в управление в правительства Московской области.

Кроме этого, в данный момент в городе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии и подключение домов к теплоснабжению.

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#дело
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#остановка
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#андрей воробьёв
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«Замерзли рыбки»: кто ответит за катастрофу в Подольске и когда вернется отопление
Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны после прорыва теплотрассы
09 января 2024, 13:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Рекордные морозы привели к коммунальной катастрофе в Подмосковье. В начале января многие жители Московской области остались без тепла и горячей воды. Из-за коммунальных аварий проблемы с отоплением возникли в Балашихе, Пушкине, Сергиевом Посаде, Химках, Раменском, Солнечногорске и других округах, однако самой сложной оказалась ситуация в подольском микрорайоне Климовск. Власти Московской области организовали оперативный штаб для ликвидации последствий и вскоре тепло постепенно стало возвращаться к жителям Подмосковья. О том, как складывается ситуация с подачей тепла в настоящее время, и кто оказался виновен в коммунальном коллапсе, расскажет редакция «Радио 1».

Авария на теплотрассе в Климовске


Прорыв теплотрасс на котельной «КПСЗ» в Подольске произошел четвертого января. В результате происшествия, отопление перестало поступать в 173 жилых дома микрорайона Климовск. Температура воздуха в жилых домах опустилась до 13 градусов тепла. Кроме того, авария спровоцировала прорывы труб в подъездах нескольких домов. Местные жители рассказали, что из-за стремительно понижающейся температуры в домах, мерзли даже домашние животные, в аквариумах замерзали рыбки, а люди спасались, разжигая костер во дворах.


Власти почти сутки не знали о ЧП с теплом в Климовске


Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что владелец котельной скрыл ситуацию с масштабной аварией от областных властей и о произошедшем стало известно спустя сутки. Из-за того, что система отопления простаивала почти сутки и аномальных морозов, уже после починки котельной начались проблемы с запуском тепла в жилые дома.


В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной
В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной

Власти Московской области организовали оперативный штаб


В Климовске в срочном порядке был развернут оперативный штаб, где власти региона вели работу по устранению последствий аварий. Вскоре губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о возобновлении подачи тепла в ряд домов. Для жителей, пострадавших от прорыва теплотрассы, было организовано несколько временных пунктов обогрева, где людям бесплатно раздавали теплые одеяла и обогреватели.

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии


Воробьёв разместил в своем телеграм-канале информацию о проведении встреч с жителями Климовска. Он сообщил, что пострадавшим от аварии жителям, не будет начислена плата за отопление в январе.

«Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — сообщил губернатор.


Устранение последствий аварий в Подольске


Тепло в дома жителей Подольска возвращается постепенно. В настоящее время отопление поступило в 69 домов, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

О запуске подъездных стояков 9 января сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Сегодня ночью — завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 [9 января] просим всех быть в квартирах», — сообщил Хромушин.

Причина аварии на теплотрассе в Подольске


Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что инцидент произошел из-за того, что весь подольский микрорайон Климовск отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, у властей не было возможности проконтролировать подготовку оборудования к зиме. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.


Частная котельная в Климовске перейдет в муниципалитет


Котельная микрорайона Климовск, где ранее произошла авария, будет передана муниципалитету. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Выяснилось, что предприятие принадлежит частному лицу. Причины аварии продолжают выясняться, однако уже установлен факт нарушения технологии и эксплуатации.

Об аварии в Подольске доложили Путину


О проблемах с отключением теплоснабжения в Подмосковье было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спикер Кремля рассказал, что для восстановления подачи тепла работают специальные службы в круглосуточном режиме.

Песков также добавил, что подобные аварии могут возникать в аномальные морозы, несмотря на то, что за последние десятилетия проведена большая работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ.

«Даже за два десятилетия обновить все невозможно. Это при том, что еще, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов», — объяснил Песков.

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии


В рамках уголовного дела по факту аварии на теплотрассе задержаны замглавы Подольска, гендиректор патронного завода и начальник котельной. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже

Правоохранители провели обыски на рабочих местах задержанных и изъяли документы.

По версии следствия, помимо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, к аварии также привело превышение полномочий чиновника. Предположительно, замглавы Подольска предоставил паспорт готовности частной котельной к отопительному сезону, заведомо зная об имеющихся неисправностях в оборудовании.

Власти Подмосковья приложили максимум усилий для восстановления отопления


Власти Московской области и коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления подачи отопления в дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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#подмосковье
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#отопление
#климовск
#аварии
#о морозы
#коммунальные службы
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В Москве умер писатель Харитонов
09 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».
SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Марк Харитонов писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов. Он является обладателем французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992).

Его прозу и эссе переводили на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки.

Он переводил произведения немецких классиков: Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе.

Ранее сообщалось о смерти известного учёного, академика РАН, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. Он скончался на 78-м году жизни. Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.

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