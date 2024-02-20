Хозяин спасённого в Томилино спаниеля отказался от собаки

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Хозяин спаниеля, которого вызволили из запертой квартиры в Томилино, отказался от своего питомца, об этом сообщил начальник центрального управления Томилино – Октябрьский Сергей Андреев в комментарии для «РИА Новости».
«Он (хозяин) подписал отказную на того волонтёра, который взял собаку. Они (волонтёры) к нему съездили, и он написал при них отказную. Он поблагодарил, что они заботятся о его собаке и всё, передал. Он написал, что не имеет претензий, то есть отдаёт им собаку в хорошие руки», — рассказал Андреев.
Напомним, 14 февраля жители многоэтажки в подмосковном Томилино обратили внимание на то, что в одном из квартир уже несколько дней подряд скулит собака. Спустя некоторое время дверь в квартиру всё же вскрыли, запертого внутри спаниеля спасли. Выяснилось, что хозяин собаки часто уходит в загулы и оставляет питомца одного.
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