В Домодедово неизвестные выбросили кошек с 15 этажа, животные погибли

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Подмосковные правоохранители разыскивают неизвестных, которые сбросили кошек с 15 этажа, шокирующие кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, шокирующее видео было снято под окнами пятнадцатиэтажки в подмосковном Домодедово.
На опубликованных в сети кадрах видно, как в сугроб с бешеной скоростью падает живая кошка. После касания с землей пострадавшее животное ещё пытается шевелить лапками. Как сообщили подобравшие кошек местные жители, их пытались выходить, однако, в результате, животные всё же скончались.
После того, как эти кадры попали в сеть, полиция инициировала проверку по факту жестокого обращения с животными. Личности живодёров устанавливаются.
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На опубликованных в сети кадрах видно, как в сугроб с бешеной скоростью падает живая кошка. После касания с землей пострадавшее животное ещё пытается шевелить лапками. Как сообщили подобравшие кошек местные жители, их пытались выходить, однако, в результате, животные всё же скончались.
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Евгения Парфентьева