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Хромушин стал вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья

31 января 2024, 15:03
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума на внеочередном заседании согласовала назначение Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Евгения Акимовича мы хорошо знаем, много лет успешно с ним сотрудничаем. За время нашей совместной работы он зарекомендовал себя как профессионал, готовый брать на себя самые сложные направления. Сейчас проблемы сферы энергетики стоят в Подмосковье на особом контроле. Этой зимой мы, как и многие другие регионы, столкнулись с перебоями с электроснабжением и отоплением. Важно защитить жителей от таких аварий в дальнейшем», – заявил Брынцалов.
Он напомнил, что губернатор региона поставил задачу до начала следующего отопительного сезона глубоко проанализировать сферу ЖКХ, определить все проблемные моменты и разработать план действий по ремонту и модернизации.

«Депутаты Мособлдумы со своей стороны готовы оперативно оказать необходимую законодательную поддержку. Подмосковье уже предложило изменения в федеральное законодательство в сфере ЖКХ, чтобы усилить ответственность и контроль при прохождении отопительного периода», – рассказал парламентарий.
Он напомнил, что в Подмосковье готовится федеральная программа полноценной модернизации системы ЖКХ до 2030 года. Также региона профинансирует реконструкцию и ремонт на объектах, которые требуют этого в первую очередь.

29 января губернатор региона Андрей Воробьёв предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья. В тот же день он внёс в Мособлдуму проект соответствующего закона.

Прежний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.

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#московская область
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Депутат Хамзаев: Надо запретить иноагентам совершать сбор средств в РФ
31 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете иноагентам совершать сбор средств через российские онлайн-платформы.
Он отметил, что многие из тех, кто признан иностранными аноагентами, уехали из РФ и транслируют антироссийские ценности, однако в то же время они имеют возможность собирать денежные средства с граждан России, в том числе, через российские онлайн-платформы.

«Прошу обратить внимание на эту ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — отметил в беседе с RT Хамзаев.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв заявила, что в нашей стране слишком мало «революционеров», которые могли бы заметно повлиять на ситуацию в стране.

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#иностранный агент
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Сенатор Ковитиди: Слова Богдановой об ударе по Москве нуждаются в проверке
31 января 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что слова правнучки знаменитого советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой о призыве ударить ядерным оружием по Москве надо проверить.
«Призывы к применению ядерного оружия против мирного населения недопустимы. С правовой точки зрения такие безответственные высказывания подлежат проверке уже не только на предмет признаков экстремизма, но и особо тяжких преступлений — подстрекательства к убийству двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды. Надо их оценить и с точки зрения публичных призывов к развязыванию агрессивной войны», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.

До этого ранее правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что по Москве необходимо нанести ядерный удар. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. В этой связи зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также заявлял о важности проверки таких слов на предмет госизмены.

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#проверки
#заявление
#политика
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Главой Реутова избран Филипп Науменко
31 января 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов городского округа Реутов избрал главой муниципалитета Филиппа Науменко, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Филипп Науменко был избран местными депутатами из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса», — отмечается в сообщении.

Предыдущий глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост 8 декабря 2023 года. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Филипп Науменко. До этого Науменко работал в администрации Балашихи, где с 2017 года курировал экономическую и промышленную сферу.

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#реутов
#муниципалитеты
#московская область
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Россиян предупредили об опасности ежедневного употребления колбасы и сосисок
Врач Бирюкова: ежедневное употребление колбасы повышает риск болезней сердца
31 января 2024, 15:02

Фото: istock / YuraWhite

Врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что ежедневное употребление колбасы увеличивает риски болезней сердечно-сосудистой системы в будущем. О вреде колбасных изделий врач рассказала в беседе с РИАМО.

Она пояснила, что сбалансированное питание и приверженность здоровому образу жизни является залогом здоровья сердца и сосудов на долгие годы. Врач заявила, что колбасы, сосиски и разнообразные копчености содержат много соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и красителей.

Ежедневное избыточное употребление соли негативное влияет на здоровье, увеличивая жесткость сосудистой стенки и задерживая жидкость в организме.

«Важно знать, что насыщенные жиры участвуют в образовании так называемого «плохого» холестерина, который откладывается на сосудистой стенке и ведет к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Бирюкова.

Кардиолог напомнила россиянам, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.

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#здоровье
#врач
#питание
#еда
#колбаса
#сердце
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В Москве ожидаются ледяной дождь и гололёд
31 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

В ночь на 1 февраля в Москве прогнозируются ледяной дождь и гололёд. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, из-за прохождения тёплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

В этой связи особенно внимательными и аккуратными рекомендовали быть водителям.

А вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, отметил, что по всей территории России температурный фон будет находится по-прежнему выше нормы.

«Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется. Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в Западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух. А вот на азиатской части циклон управляет погодой и по восточной периферии температура около нормы. На западе Красноярского края существенно выше», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#москва
#предупреждение
#дождь
#погода
#температура
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Сенатор призвал проверить правнучку Чкалова на предмет госизмены
Сенатор Климов призвал проверить правнучку Чкалова на предмет госизмены
31 января 2024, 14:27

Фото: iStock/TexBr

Слова правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой о необходимости нанесения ядерного удара по Москве стоит проверить на предмет государственной измены. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется "Государственная измена"», — заявил Климов в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что кроме общественно-политических выводов, есть и правовые последствия и выразил надежду на то, что они последуют. Сенатор призвал сделать выводы из этой ситуации и обратить внимание на развитие патриотизма в стране.

Напомним, ранее правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что по Москве необходимо нанести ядерный удар. Она также выразила готовность спонсировать это преступление.

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#преступление
#ук
#развитие
#удар
#госизмена
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К новой котельной в Наро-Фоминске до конца зимы подключат ещё восемь домов
31 января 2024, 14:19

Фото: Лилия Закирова

Восемь многоэтажных домов, школу и детский сад подключат к новой котельной в Наро-Фоминске до конца февраля, об этом сообщил замглавы округа Алексей Гусаков на встрече с жителями, передаёт корреспондент Лилия Закирова.
Котельная, построенная на улице Маршала Куркоткина, была запущена в эксплуатацию перед отопительным сезоном, несколько месяцев она отработала в пуско-наладочном режиме.

«До нового года на новую котельную были переключены дома на улице Пешехонова. До конца февраля присоединим оставшиеся объекты на Маршала Куркоткина», — сказал Гусаков.

Он также добавил, что в 2024 году в муниципалитете планируется обновить центральный тепловой пункт, отвечающий за отопления в микрорайоне Кантемировский.

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#наро-фоминск
#жкх
#котельная
#отопление
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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с приложением для проверки купюр
31 января 2024, 14:16

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Новую схему обмана граждан начали использовать мошенники, для этого используется вредоносное приложение для смартфона, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Мошенническая схема появилась после появления в обращении купюр нового образца. Теперь злоумышленники звонят потенциальным жертвам и советуют им проверить подлинность «новых денег». Для этого они предлагают установить на смартфон специальное приложение», — говорится в сообщении.

Приложение является шпионским: оно получает доступ ко всей информации на смартфоне, включая пароли и контакты, и передаёт эти данные мошенникам. Избежать этого можно только одним способом — не устанавливать приложения из непроверенных источников.

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#мошенничество
#мошенники
#криминал
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Юрист Георгиева объяснила «массовые увольнения» животных
31 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto.com/zsv3207

Юрист Алла Георгиева заявила, что массовые «увольнения» животных по всей стране связаны с тем, что по закону животным запрещено жить в общественных местах.
«Проживание животных в общественных местах не разрешено. Плюс, они могут напасть, что может быть опасно для жизни и здоровья клиентов. В конце концов, у посетителей может случиться сильная аллергия», — отметила в беседе с «Москвой 24» Георгиева.

При этом, как она подчеркнула, животных, прибившихся к магазинам или другим местам общественного пользования, нельзя выгонять на улицу. Таких животных могут изъять в приют.

Если же у животного есть ветеринарный паспорт и все необходимые прививки, то можно попробовать побороться за его право остаться жить в привычном месте.

Ранее внимание пользователей в Сети привлекло видео с агрессивным и задиристым котом. Как передаёт utro.ru, питомец пытался наброситься на своего сородича, однако помешала ему стеклянная дверь, о которую он ударился. Сам котик не пострадал, а видео получилось очень забавным.

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