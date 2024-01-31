Хромушин стал вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Евгения Акимовича мы хорошо знаем, много лет успешно с ним сотрудничаем. За время нашей совместной работы он зарекомендовал себя как профессионал, готовый брать на себя самые сложные направления. Сейчас проблемы сферы энергетики стоят в Подмосковье на особом контроле. Этой зимой мы, как и многие другие регионы, столкнулись с перебоями с электроснабжением и отоплением. Важно защитить жителей от таких аварий в дальнейшем», – заявил Брынцалов.Он напомнил, что губернатор региона поставил задачу до начала следующего отопительного сезона глубоко проанализировать сферу ЖКХ, определить все проблемные моменты и разработать план действий по ремонту и модернизации.
«Депутаты Мособлдумы со своей стороны готовы оперативно оказать необходимую законодательную поддержку. Подмосковье уже предложило изменения в федеральное законодательство в сфере ЖКХ, чтобы усилить ответственность и контроль при прохождении отопительного периода», – рассказал парламентарий.Он напомнил, что в Подмосковье готовится федеральная программа полноценной модернизации системы ЖКХ до 2030 года. Также региона профинансирует реконструкцию и ремонт на объектах, которые требуют этого в первую очередь.
29 января губернатор региона Андрей Воробьёв предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья. В тот же день он внёс в Мособлдуму проект соответствующего закона.
Прежний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.
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