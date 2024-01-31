Мособлдума обсудит назначение Хромушина вице-губернатором – министром энергетики

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мособлдума обсудит на внеочередном заседании в среду согласование назначения Евгения Хромушина на должность вице-губернатора – министра энергетики Московской области. Об этом говорится в повестке заседания, опубликованной на сайте регионального парламента.
Уточняется, что докладчиком выступит постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылёв.
29 января губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья.
В тот же день он внёс в Мособлдуму проект закона, позволяющий ввести в структуру правительства должность вице-губернатора – министра.
При этом нынешний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.
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29 января губернатор региона Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов предложил назначить Хромушина вице-губернатором – министром энергетики Подмосковья.
При этом нынешний глава подмосковного Минэнерго Александр Самарин займёт пост советника губернатора.
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Лора Луганская