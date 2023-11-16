Художницу Сашу Скочиленко осудили на семь лет за фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
В Василеостровском суде Санкт-Петербурга завершились слушания по делу художницы Саши Скочиленко. Она меняла ценники в магазинах на бумажки с антивоенными надписями.
Задержали девушку в магазине «Перекресток», где она вместо ценников разместила стикеры с информацией о боевых действиях на Украине и их последствиях. Действия Скочиленко расценили как публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ст. 207.3 УК РФ). Пенсионерка, которая пожаловалась на художницу, позже заметила, что если Треповой дадут15 лет, то этой можно бы и поменьше, передает телеграм-канал Baza.
На рассмотрение дела в суде понадобилось почти 30 заседаний. Прокурор требовал для Скочиленко восемь лет лишения свободы. Защита настаивала, что информацию, распространяемую художницей, нельзя считать заведомо ложной, так как она верила в то, что писала. В итоге суд приговорил Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы. Ей также запретили публиковаться в интернете сроком на три года.
В своём последнем слове на суде Скочиленко заявила, что действовала в целях защиты интересов РФ и её граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности.
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На рассмотрение дела в суде понадобилось почти 30 заседаний. Прокурор требовал для Скочиленко восемь лет лишения свободы. Защита настаивала, что информацию, распространяемую художницей, нельзя считать заведомо ложной, так как она верила в то, что писала. В итоге суд приговорил Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы. Ей также запретили публиковаться в интернете сроком на три года.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов