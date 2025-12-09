ИКЕА не смогла взыскать с подрядчика 51 млн руб. за ошибки при строительстве

09 декабря 2025, 11:04

Фото: iStock/LeventKonuk

Арбитражный суд Московской области отклонил иск бывшей российской структуры ИКЕА ООО «Торг», которая хотела взыскать с девелопера «А Плюс Девелопмент» более 51 млн рублей за ошибки, допущенные при строительстве склада в Есипово.





По данным «Постньюс», ИКЕА удержала почти 49,5 млн рублей гарантийных денег после постройки здания. Подрядчик требовал вернуть средства, однако в компании заявили, что именно столько пришлось потратить на исправление выявленных неполадок.





«В итоге суд решил, что значительная часть претензий ООО "Торг" завышена. Штрафные санкции были снижены, и после пересчета взаимных требований стороны фактически "вышли в ноль". В результате вместо заявленных 51 млн руб. ИКЕА получила только 1,66 млн», — говорится в материале.