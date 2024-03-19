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Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Об этом он сообщил в интервью бывшему ведущему канала CNN Дону Лемону.
По словам Маска, временами он ощущает «негативное химическое состояние, вроде депрессии» либо депрессию, которая не связана с отрицательными событиями. Предприниматель поделился, что побороть депрессию ему помогает прием кетамина раз в две недели.
Маск заверил, что у него есть рецепт на приобретение данного вещества. Он также добавил, что не злоупотребляет лекарствами.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен.
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Маск заверил, что у него есть рецепт на приобретение данного вещества. Он также добавил, что не злоупотребляет лекарствами.
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Екатерина Коршунова