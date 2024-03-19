Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом

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Житель Казани Радик Тагиров, который обвиняется в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в суде с последним словом сегодня, 19 марта. Об этом представитель суда сообщил РИА Новости.
Уточняется, что речь преступника состоится в суде в 10 часов.
Ранее сообщалось, что 26 февраля текущего года обвинение просило лишить злоумышленника свободы на пожизненный срок.
Напомним, Тагирова задержали 1 декабря 2020 года в Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении 31 расправы над пожилыми женщинами в возрасте 75-90 лет, трех покушениях и двух разбоях. Убийцу окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.
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Ранее сообщалось, что 26 февраля текущего года обвинение просило лишить злоумышленника свободы на пожизненный срок.
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Екатерина Коршунова